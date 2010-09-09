Тиждень моди у Нью-Йорку розпочав грандіозний фешн-показ (Вiдео)

В Нью-Йорку, в Лінкольн-центрі відкриває двері одне з найбільш значущих щорічних заходів світу моди - Нью-Йоркський тиждень моди, який проходить під зіркою німецького концерну Mercedes, який традиційно є головним спонсором заходу. У цьому році в рамках Mercedes-Benz Fashion Week свої колекції покажуть Діана фон Фюрстенберг, Томмі Хілфігер, Зак Позен, Олександр Венг, Кароліна Еррера, Донна Каран, Марк Джейкобс, Віра Венг та інші. Цікаво, що не в рамках офіційної програми Mercedes-Benz Fashion Week, але в дні його проведення в Нью-Йорку свою колекцію покаже Вікторія Бекхем. В переддень New York Fashion Week і головної шопінг-вечірки року Fashion's Night Out, головний редактор американського Vogue Ганна Вінтур, яка вважається найвпливовішою жінкою в світі моди, влаштувала в Нью-Йорку грандіозний фешн-показ. Наомі Кемпбелл, Жизель Бундхен, Коко Роша, Лілі Дональдсон, Кароліна Куркова, Лара Стоун і інші супермоделі сучасності були доставлені в Лінкольн-центр на верхній платформі двоповерхового туристичного автобуса. Дівчатам довелося чекати свого виходу прямо на вулиці, збираючи захоплені погляди перехожих і багатокілометрові затори. Спеціально заради шоу були закриті для виходу найближчі станції нью-йоркського метро. Подіуму в його класичному розумінні не було, але глядацький простір було організовано таким чином, що ніхто з гостей не пропустив жодної моделі. Перед очима глядачів у буквальному сенсі слова постала вся модна історія: десятиліття за десятиліттям. Серед глядачів у першому ряду сиділи імінітие дизайнери та зірки шоу-бізнесу.