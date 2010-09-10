Братья Запашные попали в страшную аварию

Братья Эдгард и Аскольд Запашные попали в страшную аварию, возвращаясь поздно вечером с вечеринки. Дрессировщики выбрались в Москву на один день и спешили вернуться в Брянск, чтобы подготовиться к предстоящему выступлению. При въезде в город внедорожник братьев на огромной скорости налетел на бордюр. За рулем машины, которая принадлежит младшему брату Аскольду, был старший – Эдгард. "Я просто не заметил при въезде в Брянск, что въезд в город только по кругу, - рассказывает он. - Не свернув на этот круг с правой стороны, я на большой скорости залетел на бордюр, расположенный внутри круга, и, поняв, что впереди огромная стела-памятник, фонарные столбы и ели, резко надавил на тормоза. Машина на большой скорости пролетела примерно 20 метров, сработали ремни и подушки безопасности".Избежать лобового столкновения со столбом удалось чудом. Оба моста практически отвалились, боковые двери погнулись, и машина остановилась в 10 сантиметрах от большой ели. Ребята остались живы только благодаря хорошей и безопасной машине. Как только братья выбрались из искореженного автомобиля, они тут же позвонили своей маме. "Я не спала, ворочалась в постели, ожидая возвращения сыновей из Москвы, - вспоминает Татьяна Запашная.- Как чувствовала, отговаривала ребят не возвращаться в Брянск этой же ночью. Но упрямый Эдгард твердил, что утром назначил репетицию с хищниками". Запашные не пострадали, но автомобиль знаменитостей восстановлению не подлежит. Машину уже отправили на эвакуаторе в Москву. Эдгард теперь в срочном порядке ищет новую машину, чтобы подарить ее брату на день рождения 27 сентября, сообщает "Комсомольская правда".