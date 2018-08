В новое издание «Sting In The Tail» войдет 5 бонус-треков

В феврале 2010 года вышел 17-й по счету альбом Scorpions «Sting In The Tail», который, как решили музыканты, станет их самым последним студийным релизом, венчающим 45-летнюю историю самой популярной рок-группы континентальной Европы. Неудивительно, группа постаралась удивить своих поклонников напоследок, и это им удалось – новый творческий взлет Scorpions, обозначенный предыдущим альбомом «Humanity: Hour I»(2007), продолжается в полную силу. В альбом вошли как брутальные боевкики, так и фирменные баллады, а также дуэт с Тарьей Туруньен, прославившейся в составе Nightwish. В поддержку альбома Scorpions пустились в масштабный тур, который продолжается по сей день. Этой осенью Scorpions играют, в частности, в Киеве (2 ноября) и Одессе (4 ноября). В ходе тура группа подготовила еще один релиз – премиальное издание альбома, в который включены бонус-треки и дополнительный DVD. Целых пять новых песен войдет в издание: «Dreamer», « Too Far», «Miracle», «Thunder & Lightning» и «The Good Die…», записанный вместе с Тарьей Туруньен. В дополнительный DVD войдут концертные записи, сделанные в ходе последнего тура.