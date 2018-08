Джон Ледженд записал альбом с The Roots

Автор трех альбомов №1, обладатель 6 «Грэмми», Джон Лидженд – настоящая легенда соул-музыки. Он работал со всеми главными исполнителями жанра, среди которых Black Eyed Peas, Jay-Z, Кэнья Уэст, Алиша Кис и Лорин Хилл. Но целый альбом с другими артистами он записал впервые. Его выбор пал знаменитую группу The Roots. Легендарные патриархи хип-хопа, они выпустили свой первый альбом в 1987 году, добившись славы одновременно с другими пионерами рэпа Run DMC и Public Enemy. Каждый альбом The Roots становится событием и экспериментом – группа синтезтирует хип-хоп с джазом и активно использует живые инструмениты. Не стал исключением и их последний альбом «How I Got Over», дебютировавший на 6-м месте хит-парада США в июне 2010 года. Проявив лучшие из своих талантов, музыканты записали драйвовый и энергичный альбом, сочетающий классические традиции соула и последние изыски современного хип-хопа. В диск вошли кавер-версии классики – как хитов, вроде «Wholly Holy» Марвина Гэя и «Little Ghetto Boy» Donny Hathaway, так и малоизвестных жемчужин соула, вроде «Hard Times» Baby Huey and the Babysitters. Проявив лучшие из своих талантов, музыканты записали драйвовый и энергичный альбом, сочетающий классические традиции соула и последние изыски современного хип-хопа. В диск вошли кавер-версии классики – как хитов, вроде «Wholly Holy» Марвина Гэя и «Little Ghetto Boy» Donny Hathaway, так и малоизвестных жемчужин соула, вроде «Hard Times» Baby Huey and the Babysitters.