Александр Лещенко станцевал на аукционе, памяти Майкла Джексона

«Человек в зеркале, ты должен двигаться дальше, ты должен изменится!» - именно так поется в одной из известнейших песен Майкла Джексона «Man in the morror», которая призывает стать добрее и внимательнее друг другу. Именно в таком духе, милосердия и благотворительности, прошел недавний аукцион, посвященный поп-королю. Не обошел вниманием это мероприятие и режиссер-хореограф Александр Лещенко с балетом «Форсайт». Песня «Man in the mirror» стала музыкальным сопровождением номера танцоров. «Несомненно, Майкл Джексон – знаковая фигура в отношении искусства. Можно, сказать, что именно он «подтолкнул» меня к хореографии, как к профессии. Когда я только начала заниматься танцами, я часто просматривала выступления Майкла, и они меня вдохновляли» - прокомментировала свое отношение к поп-иконе директор балета «Форсайт» Лина Верес. Александр Лещенко уже давно является поклонником творчества Майкла Джексона и с удовольствием согласился принять участие в благотворительном аукционе. «Мне, на самом деле, очень близка музыка Джексона, его движения, то искусство, которое он творил. Я бы хотел делать что-то подобное, великое. Каждый раз, когда нас приглашают принять участие в мероприятиях, ему посвященных, мы соглашаемся без вопросов. Майкл – лучший из лучших!» - поделился своими размышлениями Александр Лещенко. На аукционе продавались вещи, которые стали бы символичными и памятными для ценителей творчества Майкла Джексона. Самой дорогой оказалась шоколадная картина с изображением певца, сделанная из черного и молочного шоколада.