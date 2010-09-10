«OT VINTA» ввели моду на черепах

Єдина в світі літаюча черепаха стала пам’ятником в місті Рівному. Черепаху, на якій гурт «OT VINTA» зробив свій карколомний політ на Red Bull Flugtag в червні на русанівському каналі в Києві, було виставлено в якості пам’ятника під час святкування дня міста в Рівному. «Нарешті ми змогли показати наше створіння нашим землякам. Ми дуже щасливі, що після приводнення, нам таки вдалося зібрати черепашку по частинах та відреставрувати, - каже фронтмен групи Юрій Журавель. - В Києві напередодні Дня шалених польотів вона стала справжньою улюбленицею публіки, і ми мріяли, аби рівняне теж змогли її побачити». Більше того, «повернення» черепахи в Рівне, де вона власне і створювалася, надихнуло на проведення унікальної акції «Черепашоу». Минулих вихідних в одному з розважальних центрів міста відбулося справжнє свято черепах: по червоній доріжці «дефілювала» велетенська сухопутна черепаха, в двох басейнах плавали її водоплаваючі родичі, а черепаха «гвинтів» знову була виставлена на постамент. Завершилася акція святковим концертом «OT VINTA» під час якого глядачі влаштували величезний «ритуальний ланцюжок» під тематичних хіт «Рок-н-рол для черепах».