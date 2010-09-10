Телеканал MTV Россия покажет короткометражный фильм группы «Дискотека Авария»

«Дискотека Авария» в российском шоу-бизнесе – явление уникальное. Безумный симбиоз музыкальных стилей позволяет ей удовлетворять аудиальные потребности поклонников различных направлений. Кроме того, следуя высоким требованиям мирового шоу-бизнеса, группа уделяет особое внимание клипам на свои песни. Телеканал MTV Россия эксклюзивно представляет уникальный проект для российского шоу-бизнеса – короткометражный фильм группы «Дискотека Авария» «Четверо парней». О том, что данное творение группы больше относится к разряду кинофильмов, чем к классическим музыкальным клипам, говорит грандиозный масштаб съемок. Уникальный грим, эксклюзивные костюмы, невероятное место съемок и общий антураж соответствуют по размаху съемкам «большого метра». На время съемок, в 100 км от города Туссон, что находится на границе с Мексикой в штате Аризона, был отреставрирован целый город, где есть салун, небольшой магазин, общественные конюшни и старая церковь с колокольней. Все декорации выполнены в духе того времени и постоянно использовались Голливудом для съемок культовых вестернов, таких как «Быстрый и мертвый» с Леонардо Дикаприо и «Дикий, дикий запад» с Уиллом Смитом. Скандальная Леди Гага и сексапильня Бейонсэ, снявшие свой девятиминутный “Telephone” еще даже не были знакомы, когда «Аварийцы» уже во всю работали над своим вестерном. Ведь этот музыкальный фильм они задумали и сняли еще 2 года назад в Америке. Учитывая хронометраж фильма в 14 минут, его смело можно назвать беспрецедентным явлением в российском клиповом пространстве. Кроме того, в конце фильма «Четверо парней» прозвучит саундтрек «Звезда», записанный специально для этого проекта. Отдельный клип на композицию вы сможете также увидеть на канале MTV в ближайшее время.