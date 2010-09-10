Как выглядит Водонаева после родов?

Скандально известная экс-участница "Дома-2" и телеведущая Алена Водонаева на днях родила сына. О первых неделях материнства, борьбой с набранным весом и новыми ощущениями она подробно рассказывает читателям своего блога. Один из главных вопросов, волнующих молодых мам, как вернуть прежние формы. Алена за время беременности набрала 15 килограммов при норме в 12. Но спустя неделю после родов, 10 из них ушли сами собой. "Я потихоньку восстанавливаюсь. Сегодня влезла в джинсы. Каждый день уходит по одному килограмму. Мое тело, безусловно, понесло метаморфозы, но все это очень легко поправимо здоровым образом жизни, активностью и силой воли! Вообще если после родов так легко все возвращается на круги своя, то я готова делать это раз в два года", - говорит она. Но покупать новую одежду Водонаева пока не спешит, хоть и признается, что безумно соскучилась по каблукам и коротким платьям. "В октябре я планирую большой шоппинг, и передо мной встал вопрос размера. Очень интересно, успею я влезть в свой привычный 42-44 или же буду еще 44-46, как сейчас. А пока что я делаю покупки только для сыночка. Раз в два дня мотаюсь до магазинов за маленькими шмоточками", - рассказывает Алена. Девушка за время беременности очень соскучилась по салонам красоты и ждет не дождется возможности отправиться туда. "Я не красила волосы с ноября 2009 года. Вот думаю, а не забацать ли мне чего доброго на голове? А еще до умопомрачения хочется уже на spa-процедуры: на обертывания, на массаж. Но, увы и ах, целый месяц нельзя. И, кстати, если врач разрешит, на месяц со дня рождения сыночка хочу сделать себе татуировки". Сейчас Водонаева большего всего переживает, что отпуск ее мужа заканчивается, и теперь справляться с малышом ей придется одной. "Подходит к концу отпуск нашего папы, который он взял специально с моей выписки из роддома, чтобы принимать участие в жизни Мурзика. Но вторая неделя подходит к концу, папа должен работать, мама в ужасе, так как вообще не представляет, что будет делать без папы", - нервничает Алена.