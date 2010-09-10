Создатели «Хоббита» нуждаются в Мартине Фримане

Создатели проекта «Хоббит» неоднократно предлагали актеру Мартину Фриману принять участие в новой картине. Однако Мартин отвечал отказом, причем на кону стояла не только интересная роль, но и солидный гонорар. По данным oKino.ua, причиной этому послужило несоответствие съемочного графика актера, а также составленного расписания производства «Хоббита». Для Фримана сейчас приоритетным является новый сезон британской версии «Шерлока». Однако кинокомпания MGM решила в очередной раз завлечь актера в проект. Студийные боссы подготовили новое предложение Мартину и на этот раз он отреагировал положительно. При этом актеру не придется жертвовать «Шерлоком». Если сотрудничество будет налажено, то актер предстанет в образе Бильбо Бэггинса. Что касается самого проекта «Хоббит», то пока вопрос о том, кто займет режиссерское кресло остается открытым. Напомним, что на протяжении долгого времени проектом занимался Гильермо Дель Торо, но недостаток финансирования вынудил его покинуть этот пост. Вероятнее всего, «Хоббитом», его двумя частями, будет заниматься Питер Джексон.