Кристина Хендрикс покажет «Драйв»

Самая красивая женщина планеты этого года по версии мужского журнала Maxim, Кристина Хендрикс, присоединилась к проекту «Драйв». По данным oKino.ua, в картине речь пойдет о гонщике, дополнительным заработком которого является угон автомобилей. Неожиданно жизнь главного героя круто меняется – и все из-за последствий, которые появились после того как он протянул руку помощи экс-бойфренду его соседки. В настоящее время актерский состав картины включает такие имена: Брайан Крэнстон, Кэри Маллиган, Райан Гослинг, Оскар Айзек и Альберт Брукс. В кресло режиссера «Драйва» сядет Николас Виндинг Рефн, постановщик «Бронсона». Продюсером проекта выступит Марк Плат, в свое время приложивший руку к лентам «Особо опасен» и «Девять». Что касается Кристины Хендрикс, актриса прославилась ролью в сериале «Безумцы». Интересно, что в этом году проект был третий раз награжден премией «Эмми». Сейчас актриса задействована в комедии «Жизнь, как она есть», а также в фильме «Отсоединение». Съемки «Драйва» начнутся в декабре 2010 года.