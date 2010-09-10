INXS возобновили сотрудничество с вокалистом Джей-Ди Форчуном

Австралийская рок-группа INXS снова начала сотрудничать с вокалистом Джей-Ди Форчуном. Он примет участие во всех концертах команды до конца этого года. Джей-Ди Форчун начал работать с INXS в 2004 году. Он стал победителем конкурса Rock Star, который был призван найти замену скончавшемуся вокалисту Майклу Хатченсу. Вместе с Форчуном INXS записали альбом и сыграли ряд концертов. В 2009 году Джей-Ди объявил, что более не является участником INXS, так как его коллеги по окончанию тура с ним попрощались, не дав никакой конкретики относительно дальнейшего сосуществования. Однако в феврале текущего года INXS пригласили его обратно. После чего было решено продолжить играть в том же составе. Но лишь только сейчас, по-видимому, было принято решение о том, что Джей-Ди возвращается в команду на правах полноправного члена коллектива. Кроме грядущих концертов, INXS работают над альбомом, посвященным погибшему в 1997 году вокалисту Майклу Хатченсу.