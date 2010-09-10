«Дети Picasso» выпускают два альбома

Группа «Дети Picasso» анонсировала дату выхода сразу двух новых альбомов. Пластинки под названием «Герда» и «Кай» хоть и являются как бы продолжением друг друга, но в тоже время это два самостоятельных альбома с почти одинаковым набором песен, но с принципиально разным звучанием. «Герда» представляет собой концептуальную русскоязычную пластинку с «авангардными элементами». Работа «Кай» записана принципиально в другом ключе, она более резкая и неуравновешенная. По словам музыкантов, «Кай» поможет раскрыть секрет, заложенный в «Герде». Две пластинки будут изданы в разных странах и в разное время, а встретятся только на презентации 1 октября.