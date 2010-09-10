Умер солист группы LFO

В минувшую среду после длительной борьбы с лейкемией умер солист британской электро-поп группы LFO Рич Кронин. Музыкант скончался в больнице, ему было всего 35 лет. Группа LFO была на пике популярности в 90-е годы прошлого столетия. Самыми известными песнями считаются «Summer Girls» и «Girl on TV». В 2002 году группа прекратила свое существование, однако в 2009-м объявила о реньюнионе. Кронин боролся с лейкемией с 2005 года, им был создан фонд «Rich Cronin Hope Foundation», призванный поднять проблемы, связанные с этим заболеванием и призывающий людей стать донорами костного мозга. Коллеги LFO по сцене принесли свои соболезнования в связи с кончиной Ричи Кронина. В частности музыканты из N'Sync написали, что они «расстались с великим другом».