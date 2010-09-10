Джонни Депп стал самым высокооплачиваемым актером

Журнал Forbes составил ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Первое место в нем занял Джонни Депп, чье состояние увеличилось благодаря гонорару за роль в фильме Тима Бартона «Алиса в стране чудес» на 75 млн долларов. На сегодняшний день доход актера оценивается в миллиард долларов. Вторую строчку в списке самых высокооплачиваемых звезд Голливуда занимает комик Бен Стиллер. За год он заработал 53 млн долларов. В этом ему помог большой аванс за участие в третьей части «Знакомства с родителями». Тройку лидеров замыкает Том Хэнкс, который за год стал богаче на 45 млн долларов. Также в список попали Адам Сэндлер (40 млн), Леонардо ДиКаприо (28 млн), Дэниел Редклифф (25 млн), Роберт Дауни-мл. (22 млн), Том Круз (22 млн), Бред Питт (20 млн) и Джордж Клуни (19 млн).