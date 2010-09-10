Режиссер «Крепкого орешка» и «Хищника» вернется к жанру боевиков

Режиссер "Хищника", "Крепкого орешка" и "Аферы Томаса Крауна" Джон Мактирнан снимет боевик "Шрапнель" (Shrapnel). Об этом сообщает издание ScreenDaily. В основу картины ляжет сценарий Ивэна Догерти, рассказывающий о двух ветеранах, которые участвуют в смертельном состязании - они охотятся друг за другом. Этот сценарий был написан в 2008 году, но тогда проект никого не заинтересовал. Производством этой картины займется бельгийская компания Corsan и американская Film Engine. Продать права на еще не снятую картину планируется на Международном фестивале в Торонто, который начался 9 сентября 2010 года. Бюджет картины неизвестен. Последней работой режиссера был триллер "База "Клейтон", снятый в 2003 году. Эта картина, главные роли в которой исполнили Джон Траволта, Конни Нильсен и Сэмюэл Л. Джексон, собрала в мировом прокате 43 миллиона долларов при бюджете в 50 миллионов.