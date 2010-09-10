Россию на конкурсе «Мисс мира» представит студентка из Казани

Жительница Татарстана Ирина Шарипова представит Россию на конкурсе красоты "Мисс мира 2010", который пройдет в октябре в Китае. Об этом 10 сентября сообщает ИТАР-ТАСС. 19-летняя девушка из Казани станет первой представительницей Татарстана, которая будет участвовать в этом международном конкурсе. В январе 2010 года Ирина Шарипова стала обладательницей титула "Мисс Татарстана", а затем получила звание первой вице-мисс на конкурсе "Мисс Россия". Она учится на факультете моды и дизайна Казанского технологического университета. Победительницей "Мисс Россия 2010" является Ирина Антоненко из Екатеринбурга. Она представляла Россию на конкурсе "Мисс Вселенная", прошедшем в августе в Лас-Вегасе, но не вошла в верхнюю десятку финалисток. Россиянки дважды побеждали на конкурсе "Мисс мира": в 1992 году корону получила Юлия Курочкина, а в 2008 году первое место досталось Ксении Сухиновой.