Наташа Бедингфилд выпустит новый альбом в ноябре

Английская поп-певица Наташа Бедингфилд объявила дату релиза своего нового альбома. Четвертая студийная работа исполнительницы выйдет 9 ноября этого года под названием «Strip Me». Пластинка включает в себя 13 песен. Всего для нового альбома, по словам самой певицы, было записано около 200 треков за последние два года. Почти все композиции были написаны ею во время гастролей. Первым синглом с «Strip Me» стала песня «Touch», вышедшая в конце июля 2010 года. На «Touch» был также снят видеоклип. Напомним, что последним альбомом Наташи пока является «Pocketful Of Sunshine» 2008 года, получивший золотой статус.