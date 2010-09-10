Ларису Долину посвятили в «мюзикловое рыцарство»

Коллеги певицы Ларисы Долиной по мюзиклу «Любовь и шпионаж» посвятили ее в «мюзикловое рыцарство». Таким образом они поздравили Ларису Долину с 55-летием. Накануне дня рождения исполнительницу встретили на репетиции мюзикла с цветами и вручили подарки — цилиндр и трость. Долина поблагодарила своих друзей и коллег за замечательный подарок к юбилею и предложила всем заняться делом – перейти к репетиции. «Я искренне считаю, что Лариса является лучшим голосом России, – признается Максим Дунаевский. – Что самое главное – она не просто певица, а замечательная артистка в большом смысле слова. Хорошие вокалисты есть в мире, но далеко не все из них хорошие артисты. Я давно с восхищением слежу за Ларисой, за тем, как каждую свою новую песню она превращает в новеллу, а каждую программу – в яркий спектакль. С годами крепло мое убеждение, что Лариса будет замечательной артисткой мюзикла, и наша совместная работа показала, что я не ошибся. Наш спектакль – большой этап как в ее карьере, так и в моей творческой жизни. Я приложил все усилия для того, чтобы ей это было интересно. А Лариса сделала все возможное для того, чтобы мюзикл "Любовь и шпионаж" стал по-настоящему успешным». Мюзикл будет идти на сцене Театра киноактера ежемесячно с сентября по декабрь 2010 г. блоками по 8-10 спектаклей. Билеты на «Любовь и шпионаж» можно приобрести в городских кассах и у билетных агентов.