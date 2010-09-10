«Би-2» выпускают новый альбом проекта «Нечетный воин»

Группа «Би-2» объявила о выходе альбома проекта «Нечетный воин». Релиз ожидается в ноябре текущего года. О том, кто из известных музыкантов примет участие в записи новой пластинки, пока не сообщается. «Би-2» лишь сообщают о том, что все исполнители предстанут перед публикой в новом для себя амплуа. Самым главным отличием будущей пластинки от предыдущих выпусков «Нечетного воина» будет то, что в него войдут только акустические треки. Новый альбом выйдет в стандартном CD-формате и подарочном варианте, который будет включать DVD концерта-презентации второго «Нечетного воина».