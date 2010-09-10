Валентин Юдашкин разъехался с супругой

Один из ведущих российских дизайнеров поселился в гостинице в центре Москвы. Счастье семейства Юдашкиных, продолжавшееся на протяжении двух десятков лет, под угрозой. Несмотря на то, что на официальных мероприятиях Валентин и Марина, которая на 5 лет старше мужа, все также появляются вместе, в повседневной жизни они видятся от случая к случаю. Вот уже несколько дней супруги живут порознь: Ирина перебралась из московских апартаментов в загородный дом, а 47-летний Валентин заселился в уютный номер отеля, окна которого выходят на Белый дом. «Я сейчас живу за городом, – рассказала Марина Юдашкина. – В московской квартире начался косметический ремонт, полы красят». В последнее время рядом с Юдашкиной чаще видят ее личного водителя, чем некогда любимого мужа. Он сопровождает Марину повсюду, возможно, во многом замещая кутюрье, который основную часть своего времени проводит в доме моделей, где супруга уже много лет выступает в качестве топ-менеджера. Марина и Валентин сохраняют хорошие партнерские отношения, не путая проблемы в семье и бизнес.