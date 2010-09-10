Кожевникова худеет ради Ягудина

Марию Кожевникову, известную своей ролью Аллочки в ситкоме "Универ", папарацци заметили в объятьях Алексея Ягудина. Чувственная сцена – часть репетиции. Актриса и фигурист примут участие в новом ледовом шоу Ильи Авербуха "Лед и пламень", премьера которого вопреки всем слухам состоится 19 сентября на Первом канале. Попав в профессиональные объятия именитого фигуриста, актриса, никогда не стоявшая на коньках, столкнулась с проблемой. Тренерский состав проекта обязал Марию в течение трех недель похудеть на 5 килограммов, чтобы подходить Ягудину по габаритам. Но учитывая то, сколько будущие участники шоу проводят на катке, лишние килограммы уйдут сами собой. Пока пара отрабатывает ледовый танец с хореографом на паркете. За процессом следит гражданская жена Ягудина - Татьяна Тотьмянина. Фигуристка так же участвует в проекте, но проведывает на занятиях и мужа, не давая повода шутить насчет возможного романа Леши с Аллочкой, пишут "Аргументы и факты". "Мы решили поговорить со зрителями, как с помощью ледовой пластики, так и используя современную хореографию. В этом проекте в роли учеников выступают абсолютно все, в том числе и тренеры", - сказал продюсер шоу, фигурист Илья Авербух. Всего в проекте примут участие 18 пар. Среди звездных конкурсантов Любовь Толкалина, Игорь Угольников, Надежда Грановская, Агния Дитковските, Руслан Нигматулин, Лиза Арзамасова, Сати Казанова, Денис Матросов, Андрей Чернышов, Наталья Подольская. Состав участников-фигуристов известный по предыдущим шоу - Татьяна Навка, Анна Семенович, Татьяна Тотьмянина, Ирина Лобачева, Роман Костомаров, Петр Чернышов - дополнят Максим Шабалин, Сергей Новицкий, а также Антон Сихарулидзе. Вести шоу будут Марат Башаров и Анастасия Заворотнюк, сообщает РИА Новости.