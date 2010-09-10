Нина Русланова перенесла операцию на сердце

В одной из специализированных клиник Москвы актрисе провели протезирование сердечного клапана. Народную артистку России Нину Русланову, сыгравшую в отечественных фильмах более сотни ролей, уже перевели из реанимации в отделение приобретеннных пороков сердца. В специализированную клинику Нина Ивановна обратилась несколько дней назад. Врачи после обследования пришли к выводу, что ей необходима срочная операция. Летом она была на консультации, и ее уже тогда предупреждали, что может потребоваться хирургическое вмешательство. 7 сентября лучшие специалисты клиники провели 64-летней Нине Ивановне открытую операцию на сердце - протезирование митрального клапана. Хирургическое вмешательство прошло успешно, без осложнений. Протез, который поставили актрисе, стоит около 130 000 рублей. - Состояние актрисы оценивается как средней тяжести, - сообщили Life News в клинике. - Она пришла в сознание, чувствует себя неплохо, ее уже перевели в обычное отделение. - Чувствует она себя хорошо, - сообщил Life News гражданский муж актрисы Равкат. Медики рады, что удалось избежать осложнений, ведь только в декабре прошлого года Русланова перенесла инсульт, к тому же она страдает повышенным давлением. За актрисой постоянно ухаживает дочь, она практически неотлучно находится в больнице. Нина Русланова - народная артистка России, снялась в 134 фильмах, среди которых такие бессмертные картины, как "Тени исчезают в полдень", "Афоня", "Цыган", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей" и многие другие.