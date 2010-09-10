Ева Мендес потребовала поменять вентиляционную систему в отеле

Ради Евы Мендес меняют вентиляционную систему отеля в центре Москвы. Одна из самых красивых актрис Голливуда перед своим визитом в российскую столицу потребовала очистить кондиционеры от накопившейся в них пыли. На что только не готовы идти организаторы светских мероприятий, чтобы заманить в Первопрестольную иностранных звезд: и деревья в гримерках сажают, и перетягивают мебель, и собственноручно расшивают крестиком подушки на гостиничных диванах. Но иногда требования артистов особенно удивляют. Звезда фильма «Правила съема: метод Хитча» Ева Мендес настояла на том, чтобы в одном из лучших отелей Москвы на этаже, где она будет жить, прочистили все кондиционеры, а неисправные заменили на работающие. - Оказалось, что у Евы аллергия на пыль, - рассказали «Твоему ДНЮ» организаторы приезда Мендес в Россию. - Она боится, что у нее случится острый приступ, поэтому очень трепетно относится к вопросу чистоты воздуха в помещениях, где ей приходится жить. Это первый приезд Мендес в Россию. В рамках презентации своего нового фильма «Копы в глубокой засаде» девушка планирует пробыть здесь два дня, за которые она, не отставая от своих коллег, собирается осмотреть главные достопримечательности города.