Пьера Ришара возмутили цены на его спектакль в Москве

Французский актер Пьер Ришар в интервью газете "Известия" выразил возмущение высокими ценами на билеты на его спектакль, который состоится 20-21 сентября в Театре имени Евгения Вахтангова. Самый дешевый билет в рознице стоит около 1600 рублей (бельэтаж). За право посмотреть спектакль из партера придется заплатить от пяти до семи тысяч рублей. "Я не только удивлен, но и возмущен! В Париже билет на мой спектакль стоит максимум 50 евро (1959 рублей по курсу ЦБ РФ на 10 сентября). И если в московском театре будут свободные места, виной тому - такие цены", - заявил Ришар. По словам Ришара, его спектакль основан на письмах, которые он получает от разных людей со всего света. "Один приглашает на день рождения своей мамы, которая мечтает меня увидеть 'живьем'. Другой, умеющий потешать приятелей, просит помочь сделать карьеру в кино", - пояснил актер, отметив, что сильнее всего его тронуло письмо шестилетнего ребенка из Владивостока. Спектакль "Пьеру Ришару. До востребования" будет показан в России в рамках года России-Франции при поддержке Министерства культуры России и французского культурного центра, а также посольства Франции в России. Спектакль построен в форме монолога - ответа на многочисленные письма поклонников Ришара, он разбавлен смешными воспоминаниями, связанными с разными знаменитостями. Напоследок, отвечая на вопрос "Известий", правда ли он сочинил автобиографическую заметку о себе для энциклопедии, Ришар сказал: "Да. 'Пьер Ришар (Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд де Фей). Появился на свет в Париже в 1934 году. Если он и не был гениальным комедиантом, то, по крайней мере, гениально убедил всех в том, что он актер. Начиная с 70-х годов он занимался тем, что выдавал себя за кого-то другого'".