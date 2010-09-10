Согдиана встретилась с похищенным сыном

Бывший муж, индийский бизнесмен, разрешил Согдиане видеться с сыном, которого увез на свою родину после расставания с певицей. Скандал, связанный с именем восточной красавицы и выпускницы "Фабрики звезд", разгорелся после ее громкого развода. Тогда ее бывший супруг Рам похитил годовалого малыша и увез его в свою страну. Судебные разбирательства об опеке над ребенком шли несколько лет. Все это время Арджун жил с няней и папой в Индии, а его мама могла общаться с ним только по телефону. Согдиана долго боролась за возможность видеться со своим сыном. Несколько месяцев назад ситуация сдвинулась с мертвой точки. "Сейчас отношения с бывшим мужем еле-еле налаживаются. Мы ведем переговоры о том, где мы будем встречаться, как, почему. Поэтому не хочется мне говорить о том, какие были минусы, все прошло, так было суждено", - рассказывала певица. Долгожданная встреча все таки состоялась. "Я на днях, наконец, увиделась со своим старшим сыном Арджуном, - поделилась Согдиана с "Экспресс-газетой". - Чему я рада больше всего на свете! Все трудности позади". Певица уже познакомила Арджуна с младшим братиком Микаилом, который родился 22 марта. Отец второго сына Согдианы - президент хоккейного клуба "Рысь" Башир Куштов. К проблемам молодой жены Башир, который старше своей супруги на 17 лет, относится с пониманием. У него самого помимо сына от Согдианы есть еще 9 детей, родившихся в предыдущих браках.