Михаил Турецкий стал народным артистом

9 сентября 2010 г. Художественному руководителю арт-группы «Хор Турецкого» Михаилу Турецкому было вручено звание Народный артист России. На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля Президент России Дмитрий Медведев отметил большой вклад «Хора Турецкого9 сентября 2010 г. Художественному руководителю арт-группы «Хор Турецкого» Михаилу Турецкому было вручено звание Народный артист России. в развитие культуры в нашей стране. На протяжении двух десятилетий они несут высокое музыкальное искусство, доказав на своем примере, что мужской хор может быть интересен и востребован среди самых широких слоев аудитории. Михаил Турецкий поблагодарил Президента и пригласил всех присутствующих на свои юбилейные концерты. "Я искренне рад, что творчество нашего коллектива востребовано и оценено. Ведь мы дарим не только радость людям, но и выполняем важную просветительскую миссию, приобщая зрителей к лучшим шедеврам музыкальной культуры. В этом году арт-группе "Хор Турецкого" исполняется двадцать лет. И мы отмечаем эту важную для нас дату не только юбилейным туром, но и стартом большого просветительского благотворительного проекта - созданием школы для одаренных детей и молодежи. И на этом сложном пути мы надеемся встретить союзников и партнеров, в том числе и в лице государства", - сказал Михаил Турецкий. Грандиозный всероссийский юбилейный тур «Хора Турецкого» стартует с 15 сентября с городов Юго-Западной Сибири. Всего запланировано более 100 выступлений. Главные концерты тура пройдут в конце ноября в Государственном Кремлевском Дворце.