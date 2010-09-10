«Ранетка» Женя решила выходить замуж во всех странах мира

В преддверии выхода на российские телеэкраны сериала «Как я встретил вашу маму» одна из участниц группы «Ранетки» Женя поделилась с поклонниками историей своей любви, которую выложила в своем личном блоге. Женя рассказывает, как осенью встретила свою любовь – Пашу. Они встретились на Поклонной горе, когда оба катались на досках. Их притянуло друг к другу с первого взгляда. Однако о серьезных отношениях на тот момент оба и думать не могли, поскольку у каждого была своя «половинка». Тем не менее, на свидание все-таки решились, и все закрутилось. Уже через несколько дней оба сделали себе почти одинаковые татуировки на лодыжках. «Он себе с моими инициалами, а я – с его», – поясняет Женя. Самое интересное началось после Нового года, когда Женя с остальными девчонками из «Ранеток» отправилась в Доминикану на отдых. Именно там Паша сделал Жене предложение! «Там же мы и сыграли свадьбу, – делится Женя, – торты, пляски, и все как полагается. Кольца он купил заранее еще в Москве. Вот только форма одежды у нас получилась свободная: у меня тогда даже платья толком не было – простой белый летний сарафанчик, а Паша был в гавайской рубашке и в джинсовых шортах». Самое интересное в этой истории то, что теперь у Паши с Женей появилась традиция: играть свадьбу во всех странах мира. Например, на зимние каникулы они едут в Лас-Вегас, а потом снова женятся в Голландии. Однако самое главное для юной пары – как можно скорее оформить отношения в Москве, поскольку все эти браки действительны только на территории тех государств, где их заключали. Вот такую интересную историю из жизни рассказала «ранетка» Женя. Также она призвала поделиться историями знакомства читателей своего блога. Любопытно, что произошло это в преддверии выхода нового ситкома «Как я встретил вашу маму», который как раз и раскрывает тему знакомства родителей с необычной стороны. По сюжету главный герой рассказывает детям о том, как познакомился с их матерью. Причем сюжет выстроен таким образом, что действие происходит и в прошлом, и в будущем одновременно. Благодаря такому подходу создателям удается держать зрителей в напряжении все сезоны, а развязку они узнают только в последних сериях. Такой оригинальный подход завоевал симпатии американских зрителей. В США How I Met Your Mother идет уже на протяжении 5 лет, и пока создатели не собираются прекращать производство.