В украинском шоу-бизнесе появился новый дуэт

В сентябре в украинском шоу-бизнесе появился новый музыкальный дуэт. Лидер группы «С.К.А.Й» Олег Собчук записал совместную песню с фольк-исполнительницей Мартой Шпак. Музыканты познакомились на одном из украинских фестивалей. Стильный этнический голос молодой вокалистки впечатлил участников «С.К.А.Й» и Собчук пригласил Марту принять участие в записи нового альбома группы. В процессе совместного творчества музыканты не только стали хорошими друзьями, у них сложился полноценный дуэт – песня «Осіння історія», которую Олег Собчук и Марта Шпак презентуют в сентябре. Марта Шпак – певица в стиле world-music, сотрудничала со многими известными украинскими музыкантами, имеет несколько сольных фольк-альбомов, изданных как в Украине, так и в США и Канаде. За её плечами совместный электронный проект с музыкантом группы «Друга ріка» Шурой Герой и участие в записи песни Тины Кароль «Ноченька». Марта Шпак является последовательницей популярного в мировой музыке этно-тренда и стремится придать украинской фольк-музыке, которую исполняет с детства, актуальное звучание. Критики нередко называют певицу сценической наследницей Нины Матвиенко. - Марта Шпак – удивительная, думающая певица и очень открытый, творческий человек, - говорит фронтмен группы Олег Собчук, - Марта участвовала в записи нашего нового альбома, и в ходе работы мы попробовали спеть дуэтом одну из моих любимых песен «Осіння історія», которая давно ждала своего часа. Песня просто расцвела в исполнении Марты. Олег Собчук является автором слов песни «Осіння історія», музыку к ней написал Юрий Мозиль. Оба признаются, что эта композиция несколько нехарактерна для творчества группы, но в дуэте с Мартой Шпак песня приобретает неповторимую энергетику. - Исполняя несколько роковую песню «Осіння історія» я старалась наполнить её этническим звучанием, - говорит Марта Шпак, - У украинской песни, у самобытной world-music в современном контексте очень большой потенциал. По реакции публики за рубежом на мои выступления, я знаю, насколько популярна такая музыка сейчас в мире, и моя цель сделать её такой же модной и востребованной здесь, в Украине. Олег Собчук и Марта Шпак характеризуют свою дуэтную песню «Осіння історія», как идеальный саундтрек для осени. «Осіння історія»- это рассказ о разочарованиях, которые заставляют нас смотреть на мир по-другому и двигаться дальше с новыми силами. 14 сентября в Крыму состоятся съёмки клипа на эту песню. Режиссёром видео выступит Владимир Лерт – автор нашумевшего украинского фильма «Отторжение».