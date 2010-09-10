Бабушка Влада Дарвина недовольна клипами внука

Сегодня на телеканале М1 состоялась премьера клипа Влада Дарвина на песню «Гоа». Режиссер клипа - Степан Сибиряков, один из ведущих рекламных режиссеров в Украине. Работала над видео продолжалась 8 месяцев. Первыми клип увидели друзья артиста, его слушатели и коллеги в рамках «Гоа-Party» в киевском клубе Olmeca Plage. Съемки «Гоа» проходили на территории одного из киевских военных заводов, где была построена главная съемочная локация – футуристическая гостиничная комната-трансформер. Певец и композитор принимал участие в создании эскизов комнаты-трансформера, а также лично контролировал процесс монтажа и декорирования помещения, вплоть до выбора цвета и фактуры стен. Перед телевизионной премьерой, Влад Дарвин решил устроить «закрытый просмотр» клипа для своей 85-летней бабушки. Подробностями этой встречи артист поделился на своем микроблоге: «Смешно было наблюдать за лицом бабушки, когда я ей показывал клип "Гоа". Она несколько раз сказала: "Ба-тю-шки!" Но в итоге забраковала». По словам Влада, бабушку смутили футуристические мотивы видео. Но самым интересным оказалось пожелание снимать клипы… «как у Коли Баскова».