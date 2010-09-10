Lumen запишут новый концертный альбом в ходе тура «Лабиринт»

Группа Lumen анонсировала новый гастрольный тур, который получил название «Лабиринт». В ходе этого турне Lumen запишут одноименный концертный альбом. «Мы решили пойти на эксперимент и не проводить запись новой «живой» пластинки в каком-то одном городе, как это было со всеми нашими предыдущими подобными альбомами. Мы будем записывать новый live на протяжении всего тура. В каждом городе концертная площадка будет оснащена звукозаписывающим оборудованием специально для нашего выступления. Таким образом, каждый город тура станет участником записи новой пластинки. По итогам в альбом войдет по одной песне из каждого концерта», - говорят музыканты Lumen. В программу нового тура «Лабиринт» войдут как новые песни, к работе над которыми группа приступила после завершения тура «Мир», так и песни со всех предыдущих альбомов. Новая пластинка «Лабиринт» станет десятой по счету в дискографии Lumen. Музыканты решили поддержать это знаковое число и начать новый тур 10.10.2010.