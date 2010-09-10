«Отпетые мошенники» готовятся к автопробегу

C 13 по 18 сентября по маршруту Санкт-Петербург – Киев пройдет ежегодный международный автопробег в ознаменование 100-летия Первого автопробега на Приз Императора Николая II на современных автомобилях. В соревнованиях примут участие звезды эстрады, известные политики и актеры. Одними из претендентов на победу станут «Отпетые Мошенники». Ведь все трое солистов очень любят автомобили и не прочь в жизни погонять по пустым улицам. «Мы обязательно найдем способ, чтобы всех обогнать и первыми добраться до пункта назначения. Может быть, даже смошенничаем как-нибудь. Не зря же мы «Отпетые мошенники»» - улыбаясь, рассказал нам Сергей Аморалов.