22 сентября, Crystal Hall, концерт группы «Ляпис Трубецкой»

«Ляпис Трубецкой» – едва ли не главное культурное достояние пост-советской Беларуси. Пройдя путь от минского околотеатрального андеграунда до попсовых стадионных солянок, Сергей Михалок и компания неожиданно для многих вернулись к своим альтернативным корням. Только на смену декларативному пьянству пришел столь же декларативный бокс, а на смену абсурдистским пародиям на поп-шлягеры – хлесткая социальная сатира. За 20 лет существования группа пережила различные периоды, темные и светлые полосы, и сейчас можно наблюдать отличную команду с прекрасным репертуаром и уровнем, с которым не стыдно представлять себя за границами родных стран. Чем с успехом музыканты сейчас и занимаются. В конце июня в Европе, Америке и Японии вышла пластинка «Agitpop», которая, по сути, является чем-то вроде Greatest Hits последних трех альбомов - Капитала/ Manifest’а/ Культпросвета. Кроме известных песен, туда вошли еще два ремикса на песню «Капитал» от Игоря Вдовина и Noize MC. Лето-2010 у группы прошло под знаком европейских гастролей – в июне они отыграли концерты в городах Германии и Голландии, также «Ляпис Трубецкой» были представлены в лайнапах целого ряда фестивалей, в том числе и самого крупного в Европе – Sziget, где музыканты великолепно отыграли на главной сцене. А после киевского концерта тура «Agitpop» музыканты отправятся на Дальний Восток. Еще не так давно был прекрасный день 1 августа, когда был запланирован и должен был пройти концерт группы «Ляпис Трубецкой», но, как известно, он перенесся по форс-мажорным обстоятельствам. И вот Crystal Hall опять рад представить группу на своей сцене и гарантирует, что концерт состоится, несмотря ни на что!