Вуди Аллен выбирает между женой президента Франции и молодой актрисой

Вуди Аллен в своем новом фильме «Полночь в Париже» решил заменить супругу президента Франции – Карлу Бруни на актрису Леа Сейду, сообщает LifeNews. По сценарию, героиня Бруни должна зайти в булочную, а затем, с серьезным выражением лица и багетом в руках, выйти. Но выйти из булочной так, чтобы Вуди Аллен остался доволен, у Бруни получилось только на 12-й дубль. На всякий случай, режиссер решил попробовать на эту роль профессиональную актрису - 25-летнюю Леа Сейду. Дублирующие сцены с Сейду уже отсняты, но принятие окончательного решения о том, кто же все-таки выйдет из булочной, Аллен отложил до возвращения четы Саркози из отпуска, сообщает «Газета.Ru».