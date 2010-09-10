Братья Борисенко ищут песню для своего клипа

Близнецы объявляют конкурс среди поклонников на лучшую песню для своего первого клипа На днях братьям Борисенко исполнилось 18 лет, шаг во взрослую жизнь сделан. В творчестве близнецов тоже начинается другой этап. Вова и Саша планируют записать несколько новых песен и снять первый клип! - Мы планируем процентов на 60 обновить свой репертуар, - делятся планами ребята. - В основном, это будет лирика. Сейчас близнецы – в поисках нового хита. И помочь в этом просят своих поклонников: братья объявляют конкурс на лучшую музыку и текст. - Мы знаем, что среди тех, кто слушает наши песни, много талантливых людей, - говорят близнецы. – Когда мы ездили с концертами по Украине, к нам не раз подходили девушки с тетрадками своих стихотворений. К сожалению, в качестве слов для песен те стихи не подошли. Но близнецы продолжают надеяться, что среди тех молодых ребят, которые пока пишут «в стол», есть именно «их» автор! Принять участие в конкурсе может любой желающий: свои творения присылайте по адресу: concert@novy.tv. На самую лучшую песню, как обещают Борисенко, будет снят клип. Ее автор сможет лично познакомиться со своими кумирами. Победителя конкурса ждет ужин с братьями Борисенко. Кроме того, он вместе с близнецами сможет принять участие в съемках клипа! - Надеемся, что наши поклонники отзовутся на это предложение. И мы вместе с ними напишем не один хит, – говорят братья.