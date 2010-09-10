Оля Цибульская станет красоткой из мультфильма «Геркулес»

Певица и ведущая программы «Клипсы» (Новый канал) приняла участие в дубляже «Геркулеса» - известного мультфильма компании «Уолт Дисней». Главная героиня рисованной истории – красотка Мегара (коротко – Мэг) заговорила и запела на украинском. - Мне, конечно же, очень приятно, что именно мой голос выбрали для дубляжа, - говорит Оля. – Причем выбирали представители «Уолт Дисней». Как известно, компания очень щепетильно относится к этому вопросу. Когда утверждали мою кандидатуру, мне сказали, что Мэг очень похожа на меня: такая же строптивая девчонка, - смеется победительница Первой «Фабрики зірок». Мультфильм Оля видела уже несколько раз, в том числе и с оригинальным звуком – на английском языке. Но вечером накануне того дня, когда предстояло ехать в звукозаписывающую студию, еще раз пересмотрела, чтобы вспомнить характер своей героини, а потом максимально точно передать в интонациях чувства и переживания гордой, но доброй и отзывчивой девушки. - Мы работали над дубляжом два дня, - вспоминает Оля. – И для меня это было время сплошного удовольствия от сотрудничества с настоящими профессионалами.