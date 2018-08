Оззи Осборн встретится со своими российскими фанатами

Великий Оззи Осборн приезжает в Москву с новым шоу "Scream" в поддержку одноимённого альбома, ставшего десятым по счету в его сольной карьере. Несмотря на плотный график и солидный возраст, артист желает поближе познакомиться со своими российскими поклонниками. 12 сентября, в воскресенье, он проведёт несколько часов в магазине "Союз" на Пятницкой, где будет подписывать диски всем желающим. Мероприятие стартует в 15:30. Возможно, автограф-сессия в "Союзе" будет последним шансом для россиян близко пообщаться с Оззи, не считая, конечно, предстоящего концерта. Культовый рокер выступит на сцене СК "Олимпийский" 13 сентября. Новый альбом Осборна вышел в свет 15 июня этого года. Главным синглом пластинки стал трек Let Me Hear You Scream, презентованный широкой публике в одной из серий криминального ситкома CSI: NY. Продюсированием диска занимался сам Осборн совместно с Кевином Чурко, работавшим и над предыдущим альбомом рокера. К записи Scream были привлечены гитарист Гус Г. (экс-Arch Enemy), басист Роб "Бласко" Николсон, барабанщик Томми Клюфтос и клавишник Адам Вейкман. Масштабный 18-месячный гастрольный тур в поддержку нового альбома начался в июле концертами в Англии, а продолжился в Европе.