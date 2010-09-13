Лариса Долина прекращает эстрадную деятельность

Певица Лариса Долина отложила на неопределенный срок свои гастроли В мае этого года состоялась премьера нового мюзикла Максима Дунаевского «Любовь и шпионаж», в которой Долина сыграла сразу две роли - известную шпионку Мату Хари и звезду немого кино Клод Франс. Этой осенью шоу возвращается к зрителям, однако теперь будет проходить в Государственном театре киноактера. Сейчас Долина опять репетирует, и с 23 сентября по восемь вечеров в месяц мюзикл можно будет снова увидеть на сцене, передает РИА Новости. «В этом году главное для меня событие - участие в мюзикле «Любовь и шпионаж». С самого начала мое отношение к спектаклю было невозможно волнующим и сердце, и разум. Все мое существо занято сейчас только этим проектом. Я вижу сны с Мата Хари, как видела их Клод Франс, я вижу себя на сцене, я помню наизусть все свои арии, хотя ни разу не заглядывала в сценарий за время перерыва», - сказала артистка. По словам Долиной, эта работа настолько захватила ее, что «после этого выходить на сцену и просто петь песенки как-то уже неинтересно». «Я уже и гастрольный свой график отложила на неопределенный срок. Не хочу просто ездить с концертными программами», - призналась она. Говорить о новом гастрольном русскоязычном проекте, по ее словам, можно будет только при условии, что ей удастся собрать «достойные русскоязычные песни».