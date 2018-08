Группа «Faith No More» снова распадется в декабре

Группа Faith No More объявила, что вновь распадется после концерта, который состоится в столице Чили Сантьяго 5 декабря 2010 года, сообщается на сайте Consequence of Sound. Изначально информацию о том, что шоу в Сантьяго станет последним выступлением коллектива, озвучила чилийская радиостанция Sonar FM. Затем сами музыканты (бас-гитарист Билли Гулд и клавишник Родди Боттам) подтвердили эти сведения в своих блогах на Twitter. До финального шоу Faith No More планируют дать еще несколько концертов. В частности, уже известно, что 30 ноября группа выступит в Лос-Анджелесе. Проект Faith No More был создан в начале 80-х. Первые два альбома группа записала с вокалистом Чаком Мозли. В 1988 году на смену Мозли пришел Майк Паттон, после чего коллектив записал еще четыре альбома, последний из которых (Album of the Year) был опубликован в 1997 году. В 1998 году группа распалась, но в 2009 году воссоединилась и отправилась в концертный тур. В рамках этого тура Faith No More в июне 2009 года выступили в Москве.