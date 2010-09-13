«Обитель зла» вышла в лидеры американского проката

Фильм "Обитель зла 4" стал лидером американского проката по итогам выходных, завершившихся 12 сентября, сообщает Agence France-Presse. Согласно предварительным расчетам, картина с Милой Йовович в главной роли собрала за уикенд 27,7 миллиона долларов. "Обитель зла" вышла в прокат 10 сентября. Стоит отметить, что картина вышла в 3D-формате в большинстве кинотеатров, а стоимость билетов на такие сеансы обычно выше, чем в случае снятых без применения трехмерных технологий фильмов. Бюджет "Обители зла 4" составляет 60 миллионов долларов. Второе место по сборам занял фильм "Налетчики", который уже третью неделю не выходит из числа самых популярных в кинотеатрах США картин. Его сборы по итогам выходных составили 6,1 миллиона долларов. Лидировавшая неделей ранее лента "Американец" режиссера Антона Корбийна с Джорджем Клуни заняла лишь третье место с 5,9 миллиона долларов. Фильм Роберта Родригеса "Мачете" заработал для своих создателей 4,2 миллиона долларов.