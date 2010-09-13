Скончался исполнитель главной роли во «Вторжении похитителей тел»

В Лос-Анджелесе в возрасте 96 лет скончался актер Кевин Маккарти, сообщает Agence France-Presse. Мировую известность Маккарти принесла роль доктора Майлза Беннеля в картине 1956 года "Вторжение похитителей тел". Всего за свою 70-летнюю карьеру актер сыграл в 50 фильмах, а также большом количестве телевизионных шоу и театральных постановках. Сюжет фильма "Вторжение похитителей тел" рассказывает о докторе в небольшом калифорнийском городке, который узнает, что инопланетяне уже давно пытаются втайне от землян захватить планету. Для этого пришельцы заменяют жителей городка на лишенных эмоций созданий. После выхода фильм провалился в прокате, поскольку, по мнению критиков, был слишком невыразительным для аудитории того времени. Позже, однако, картина приобрела культовый статус и в 1994 году была помещена в Национальный кинореестр Библиотеки Конгресса США. Со времени выхода "Вторжения похитителей тел" было сделано несколько вольных римейков картины. Самым последним стал фильм "Вторжение" с Николь Кидман и Дэниэлом Крэйгом в главных ролях. В этой картине люди превращались в созданий без эмоций благодаря грибку, принесенному из космоса.