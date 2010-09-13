Киану Ривз проиллюстрирует бессмысленность жизни в Нью-Йорке

Киану Ривз исполнит главную роль в фильме "Поколение гм" (Generation Um), сообщается на сайте JoBlo. Лента будет рассказывать о нескольких не имеющих жизненных целей жителях Нью-Йорка, "поглощенных сексом, наркотиками и собственной неуверенностью". Режиссером фильма стал Марк Манн, ранее работавший над короткометражками и документальными фильмами. Он же написал сценарий к "Поколению гм". Уже известно, что в картине также будут заняты актрисы Бояна Новакович ("Дьявол", "Затащи меня в Ад") и Аделаида Клеменс ("Люди Икс: Начало. Росомаха"). Напомним, что в 2010 году Ривз планировал сняться еще в как минимум двух фильмах. В фантастической картине "Пассажиры" он должен сыграть астронавта, вышедшего из криогенного сна за 90 лет до конца путешествия к далекой планете. Кроме того, Киану намеревался исполнить одну из ролей в исторической ленте "47 Ronin", события которой будут развиваться в средневековой Японии.