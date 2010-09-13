Дана Борисова стесняется живота

На днях телеведущий Андрей Малахов отпраздновал пятилетие своей программы "Пусть говорят". Самой обсуждаемой темой вечера стала беременность Даны Борисовой. Телеведущая, для того чтобы скрыть интересное положение, весь вечер загораживала гигантской голубой сумкой живот и не выпускала из рук бокал с красным вином, к которому так и не притронулась. Недавно Дана подалась в редакторы одного из модных каналов и теперь вынуждена ходить по светским тусовкам не как гость, а с микрофоном в руках. Похоже, в скором времени ей придется оставить и эту работу. Хотя сама Борисова наотрез отказывается подтвердить слухи о своей беременности: "Ой, я была в Турции. Ну, вы же понимаете — там все включено, - оправдывается звезда. - Вот и наелась на год вперед". Напомним, что в 2007 году у Даны родилась дочь Полина. Но ее появление не смогло уберечь молодую семью телеведущей от распада. После расставания с первым мужем у Даны были серьезные отношения с мужчиной. Однако в конце прошлого года она призналась, что свадьбой им не суждено было закончиться. Полной неожиданность стало появление на вечеринке Надежды Бабкиной в компании Евгения Гора. Буквально на прошлой неделе в прессе обсуждалось их расставание и раздел имущества. Но либо пара тщательно скрывает свои проблемы, либо разговоры о разладе в отношениях оказались всего лишь слухами. "Вы не поверите! Мы не делим имущество и не расстаемся, - поделилась Надежда Бабкина с "Московским комсомольцем". - Наоборот, всяческие домыслы в прессе укрепляют наши отношения. И совсем недавно Женя мне преподнес без каких-либо особенных дат несколько личных подарков". Другая певица Юлия Ковальчук, о проблемах в личной жизни которой писали совсем недавно, театрально обнималась со своим другом Алексеем Чумаковым. "Мне недавно позвонил продюсер и сказал, что мы с Алексеем расстались. Я очень удивилась. Для меня это было такой же неожиданностью, как и когда-то сообщение о том, что мы уже расписались", - рассказала она.