Леди Гагу заставили плакать

В Лос-Анджелесе вручены награды музыкального телеканала MTV за лучшие в этом году музыкальные видеоклипы. Триумфатором Video Music Awards стала эпатажная певица Леди Гага. Она завоевала приз в номинации "Видео года" за композицию Bad Romance. Награду одной из самых престижных премий в мире шоу-бизнеса певица принимала со слезами на глазах. В прошлом году лучшей работой года был назван клип Бейонсе Single Ladies. А эпатажной платиновой блондинке досталась победа в довольно скромной номинации "Лучший молодой артист". В номинациях были выдвинуты два клипа Леди Гаги: Bad Romance и Telephone, совместное творение с Бейонсе. На нынешней церемонии помимо главной награды исполнительница победила еще в семи других номинациях, среди которых "Лучшее поп-видео года" и "Лучшее женское видео". При этом клипы были представлены в 13 номинациях, что является рекордом премии MTV Video Music Awards, сообщает РИА Новости. На церемонию любительница экстравагантных нарядов пришла в платье из последней коллекции Александра Маккуина с украшением из птичьих перьев поверх распущенных платиновых волос. Платья певицы были столь сложны, что ее сопровождали на сцену двое охранников, помогая ей перемещать ее юбки и шлейфы. Награду в номинации "Лучшее мужское видео года" и "Лучшее хип-хоп видео" получил Эминем за клип Not Afraid. Он был представлен в восьми номинациях церемонии, и являлся лидером по их количеству среди мужчин. Лучшим новым артистом был признан канадский поп-певец Джастин Бибер.