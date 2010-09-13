Pок-музыкант довел Сьюзан Бойл до слез

Любимица миллионов Сьюзан Бойл, ставшая знаменитой благодаря телеконкурсу Britain's Got Talent, на днях прилюдно расплакалась. Виной тому стало поведение известного рок-музыканта Лу Рида, экс-участника легендарной группы Velvet Undergroun. Бойл должна была на американском телешоу талантов America's Got Talent вместе с огромным детским хором исполнять знаменитую композицию "Perfect Day", однако в последний момент автор песни Лу Рид объявил, что не хочет, чтобы Бойл пела еe. Публичных комментариев ни от Лу Рида, ни от Сьюзан Бойл пока не поступало. По сведениям осведомленных источников, Бойл была очень расстроена подобным поворотом событий. Что двигало Ридом, толком неизвестно. По некоторым сведениям, он не является поклонником творчества шотландской домохозяйки и питает к Бойл исключительно негативные чувства. Вся эта неприязнь рок-музыканта в итоге обернулась громким скандалом на американском телевидении в тот момент, когда Бойл пришла в студию. Певица уже приготовилась к выступлению, но внезапно от Лу Рида пришло сообщение, что он против того, чтобы Сьюзан пела его песню. В результате у Сьюзан оставалось всего лишь два часа, чтобы отрепетировать какую-либо другую песню, но Бойл решила просто отказаться от участия в шоу. Услышав про то, что Рид не дал разрешения, эмоциональная Сьюзан расплакалась прямо на съемочной площадке, пишет "Комсомольская правда". И тут же покинула студию. Несклько часов спустя ее видели в аэропорту Нью-Йорка. Бойл cобиралась лететь в Лондон. Судя по всему, в себя прийти ей так и не удалось, так как в аэропорту она была очень грустной.