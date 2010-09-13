Jay-Z сделает звезду из дочки Уилла Смита

Пока рэпер Снуп Догг мечтает о создании детской супергруппы, девятилетняя дочь актера Уилла Смита Уиллоу подписала контракт с лейблом Jay-Z. В самом начале сентября вышел ее дебютный сингл под названием «Whip My Hair». По словам Jay-Z, он не знал, что певице всего девять лет, когда впервые услышал «Whip My Hair». Известный хип-хоп исполнитель считает, что это потенциальный хит, а саму артистку ждет успех. Уиллоу уже успела попробовать свои силы и в кинематографе, снявшись в картине «Я - легенда» 2007 года, а в 2008 году она озвучивала одного из персонажей мультфильма «Мадагаскар — 2».