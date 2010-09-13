Обложку альбома Брайана Ферри украсила Кейт Мосс

Британский музыкант Брайан Ферри решил поместить на обложку своего нового альбома «Olympia» скандальную топ-модель Кейт Мосс. По словам исполнителя, Кейт Мосс является самой «гламурной женщиной со времени Мерилин Монро», а также воплощением «роковой женщины». Обложка пластинки стилизована под картину художника Эдуарда Мане «Олимпия», но при этом лишь отдаленно напоминает этот знаменитый шедевр. Новый альбом Брайана Ферри выйдет 25 октября. В записи принимали участие музыканты из Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Pink Floyd, Primal Scream и Groove Armada. В пластинку войдут 10 треков. Первым синглом стала песня «You Can Dance», вышедшая в минувшем августе.