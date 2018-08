Песня Кэти Перри возглавила список самых «горячих» хитов лета-2010

Музыкальный журнал Billboard опубликовал список ста лучших хитов минувшего лета. На первом месте оказалась Кэти Перри с песней с нового альбома «California Girls», в которой принял участие известный рэпер Снуп Догг. Список композиций составлялся по сумме еженедельных хит-парадов Billboard Hot 100. «California Girls» продержалась на первом месте этого чарта шесть недель в июне и июле. Таким образом, Кэти Перри стала первым артистом, чьи песни трижды подряд вошли летний топ-100 Billboard. Вторую строчку заняли Эминем и Рианна с совместным треком «Love The Way You Lie». Кроме того, композиция Эминема «Not Afraid» также оказалась в десятке самых-самых. Замыкает тройку лидеров Бобби Рэй Симмонс, известный как B.o.B, с треком «Airplanes».