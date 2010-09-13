Звезда «Папиных дочек» развелся с женой

Актер Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина в «Папиных дочках», официально расторгнул брак с женой-студенткой.Союз 22-летнего артиста и 18-летней студентки Юли продержался менее года. - Мы с женой не сошлись характерами, - заявил Миша в Воронеже, куда приехал в качестве ведущего на празднике в торговом центре. - Хорошо, что делить ничего не пришлось. Детей у нас нет, только собачка - щенок Марсель. Он остался у Юли. Общего имущества мы не нажили. Сейчас Михаил переехал жить в Тверь к маме. Там, едва успев освободиться от уз Гименея, артист нашел утешение в объятиях другой девушки. - Жизнь продолжается, и у меня теперь новая пассия, - признался артист. - Но кто она такая, пока не скажу.