Фриске снимется в продолжении фильма «О чем еще говорят мужчины»

На гастролях в Самаре участники «Квартета И» рассказали, что скоро приступят к съемкам нового фильма «О чем еще говорят мужчины». - Начнем снимать в конце января следующего года, - заявил «КП» Ростислав Хаит, - сценарий практически готов, идет подготовка к съемкам. Хотя кастинг еще не начался, «квартетчики» признались, что Жанне Фриске уже придумана роль. - Правда, она еще меньше, чем в предыдущем фильме, но не менее яркая, - сказал Хаит, - Жанна наша подруга, мы не могли ее не позвать. К слову, в предыдущей комедии «О чем говорят мужчины» по задумке режиссера роль, доставшуюся Жанне Фриске, должна была исполнять красотка Наоми Кэмпбелл. Но супермодель заломила слишком большой гонорар. Поэтому на ее место пригласили российскую красотку с более скромными запросами. Жанна Фриске отлично справилась с ролью поп-звезды, которая попала на слет мелиораторов, вместо слета миллиардеров. Фильм в покате собрал более 12 млн. долларов - и видимо, поэтому так быстро получил свое логическое продолжение.