Кристина Орбакайте навестила свою музыкальную школу

Кристина Орбакайте посетила свою музыкальную школу, ту самую, в Новогиреево, где будущая певица и актриса обучалась игре на фортепиано. Поводом для встречи стал концерт, организованный учителем по музыке. - Со своим педагогом по музыке, Еленой Борисовной Клименок, я до сих пор в шикарных отношениях, - рассказала "КП" Кристина. - Мы поздравляем друг друга на каждый праздник. Ежегодно в сентябре ее ученики, какого бы возраста они ни были, готовят концерт, подбирают мои песни на фортепиано. Я стараюсь не пропускать эти выступления. Они дают возможность встретиться с любимыми учителями в стенах родной школы. В такие моменты чувствуешь себя окрыленно, вспоминаешь себя, свое детство... Очень приятно осознавать, что мое творчество не оставляет равнодушными детей и учителей. После концерта все его участники, их родители и учителя дружно отправились в класс на чаепитие, где дети исполнили специально для Кристины уже свои программные произведения.